Google Pixel Watch, une nouvelle image montre l'intégration de Fitbit

Une nouvelle preuve de l'existence de cette smartwatch vient tout juste de fuiter sur le Web avec la publication de ce qui serait l'un des cadrans de la Pixel Watch.

On peut reconnaître la présentation numérique de l'heure, très sobre et totalement calquée sur celle actuellement à l'œuvre sous Android 12. En dessous, deux icônes semblent indiquer le nombre de pas et la fréquence cardiaque analysée par un cardiofréquencemètre placé au dos de la montre connectée.

La troisième icône, au centre, est plus intéressante puisqu'elle affiche le logo Fitbit. La société spécialiste des bracelets connectés est en effet une propriété du groupe Alphabet, la maison-mère de Google, depuis son rachat en 2019 pour un montant de 2,1 milliards de dollars.

Google pourrait profiter de l'expérience de Fitbit dans les objets connectés pour proposer des fonctionnalités fitness exclusives à ses clients et justifier l'achat de sa montre sous Wear OS.

La présentation de cette Pixel Watch ne devrait désormais plus tarder. Google pourrait officialiser son accessoire mais aussi la prochaine version de son système d'exploitation pour montres connectées à l'occasion de l'événement Google I/O le 11 mai prochain.