« Nous sommes très attachés à Fitbit et, plus important encore, aux clients qui utilisent et dépendent de ces produits et de cette technologie. Il convient également de noter que bon nombre des fonctions de santé et de fitness que nous avons lancées dans la Pixel Watch 3 sont le fruit de l'innovation et des avancées révolutionnaires de Fitbit en matière de fitness » a tenu à préciser Google. Rappelons que Fitbit a lancé une smartwatch pour enfants en juin dernier, la Fitbit Ace LTE.