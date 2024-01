Votre bracelet Fitbit ne tient plus la charge tout à coup ? Vous n’êtes pas seul

Le tout nouveau bracelet connecté de Fitbit souffle le chaud et le froid. Si on ne peut que s’enthousiasmer du changement de design et de la qualité de l’écran, on reste sur notre faim pour ce qui est du reste. Le Charge 5 nous semble un peu trop léger sur certains aspects. Il manque de fonctions utilitaires, n’est pas le plus précis dans les relevés sportifs et ne délivre son plein potentiel qu’en s’acquittant de l’abonnement Premium à presque 10€/mois.

Vu son prix élevé, on aura donc du mal à le recommander pour le moment. Il sera plus sage d’attendre quelques promos et mises à jour avant de foncer. À moins que vous ne vouliez profiter absolument de l’ECG et de l’AED, autant investir dans le Charge 4 ou dans un traqueur d’activité concurrent comme le Huawei Watch Fit.