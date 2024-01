Google licencie encore des centaines de personnes : les équipes Pixel, Nest et Fitbit seraient touchées

Outre la division Fitbit, les équipes Pixel & Nest sont également touchées par des centaines de licenciements, avec notamment de grosses coupes au niveau de l'équipe dédiée à la réalité augmentée. Pour Reuters, un porte-parole de Google s'explique sur ces coupes budgétaires : « Au cours du second semestre de l'année 2023, nos équipes ont apporté des changements pour devenir plus efficaces et mieux travailler afin d'aligner leurs ressources sur de plus grandes priorités en matière de produits : certaines équipes continuent de procéder à ce type de changements en termes d'organisation, ce qui inclut notamment des suppressions de postes à l'échelle mondiale ».