Meta (Facebook) et Google arrêtent de nombreux projets et licencient… mais discrètement

Pour remplir leur objectif de faire mieux avec moins, ces deux entreprises seraient également en train de préparer une vaste campagne de « performance management ». Ce terme relativement vague peut signifier que l'on donne des retours honnêtes et constructifs aux employés, en amenant certains à s'améliorer et d'autres à démissionner par eux-mêmes. Mais il peut également être synonyme d'application de cadences infernales et d'une dégradation des conditions de travail pour les salariés, pour les forcer à quitter leur emploi de leur propre chef, sans avoir à payer d'indemnités de licenciement (pourtant relativement faibles aux États-Unis).