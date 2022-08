SoundCloud licencie massivement à la recherche de la rentabilité

« Je tiens à remercier personnellement celles et ceux touchés par cette décision pour leur passion et leur contribution à SoundCloud et aux communautés d’artistes. Vous avez tous eu un impact incroyable sur l’industrie de la musique et sur la vie des artistes », a surenchéri le P.-D.G. Avec ces coupes, la plateforme espère poursuivre sa transformation importante et ouvrir la voie à « une rentabilité durable ».