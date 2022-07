Meta (Facebook) dans la tourmente ?

Mark Zuckerberg assume également de vouloir « mettre la pression » sur les indices de performances, et par extension, à ses salariés afin d'évincer les moins productifs.

« De manière réaliste, il y a probablement un tas de personnes dans l'entreprise qui ne devraient pas être ici. J'espère qu'en augmentant les attentes, en fixant des objectifs plus ambitieux et en faisant monter un peu la pression, certains d'entre vous décideront que cet endroit n'est pas pour eux. Et je suis d'accord avec cette autosélection », a ainsi indiqué le P.-D.G. de Meta. Le groupe va ainsi laisser des postes vacants pour pouvoir aisément remplacer certains employés et pousser les autres à remplir leurs nouveaux objectifs.

Facebook doit faire face aujourd'hui à sa première baisse d'inscrits. Fortement concurrencé par TikTok, le réseau social a du mal à renouveler son public et à attirer les plus jeunes. Son cours de Bourse en a pâti, et la valorisation de l'entreprise a fondu de moitié depuis le début de l'année.

De l'autre côté, les investissements massifs dans le metaverse ne porteront leurs fruits que dans plusieurs années. Il est donc important pour Meta d'assurer ses arrières en réduisant rapidement ses dépenses.