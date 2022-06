Comment Facebook modifie son algorithme pour reprendre le dessus sur TikTok ?

S'il n'y a pas encore péril en la demeure, les produits de Meta souffrent de la concurrence avec leur rival chinois. La population de Facebook vieillit et le réseau social vient même d'enregistrer une perte importante d'abonnés, ce qui n'était jamais arrivé depuis la création de la plateforme. Facebook souffre également d'une image écornée, affaiblie par de nombreux scandales comme Cambridge Analytica ou la propagation massive de fake news à peine modérées par les équipes de l'entreprise.

Instagram est, lui, concurrencé directement par TikTok et a dû rattraper son retard en copiant son rival avec le format Reels, désormais intégré pleinement au réseau social et poussé dans le fil d'actualité des utilisateurs, qu'ils suivent les créateurs proposés ou non.

La grande force de TikTok reste toutefois son algorithme de recommandations, qui analyse de manière très pertinente les goûts de ses utilisateurs et qui permet de capter de plus en plus de leur temps d'écran en proposant un flux de vidéos ininterrompu. Facebook a bien identifié le problème et prévoit de sérieuses mises à jour techniques sur sa plateforme.