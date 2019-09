Le service de rencontre Facebook Dating se lance... mais pas en Europe

La connaissance fine des abonnés Facebook au cœur de Dating

Secret Crush permet de sélectionner un ou une amie Facebook dans l'espoir que l'attirance soit réciproque © Facebook

Un produit très complet, peut-être trop pour certains utilisateurs

Source : Android Police

C'est le grand jour pour! Après plusieurs mois de test le réseau socialdans 17 pays d'Amérique et d'Asie son. Outre les Etats-Unis, la fonctionnalité est disponible, entre autres, en Argentine, au Brésil, au Canada, en Colombie mais également en Malaisie, aux Philippines et à Singapour.Avec, Facebook vient chasser sur les terres de, l'application mobile leader dans le domaine de la rencontre. L'argument mis en avant par les équipes de Mark Zuckerberg est, dépassant les 2 milliards d'individus dans le monde, etde chacun de ses utilisateurs.La fonctionnalité sera à activer manuellement. En plus de signaler de personnes potentiellement compatibles, Facebook proposera ce qu'il appelle un «», c'est à dire la possibilité d'Si l'attraction est réciproque,mettra les deux tourtereaux en relation. Le reste du temps,seront proposés.Écosystème oblige, le célibataire à la recherche de son âme sœur pourra intégrer ses photos publiées surà son profil et se montrer sous son meilleur jour. L'ajout desdevrait aussi débarquer prochainement.Facebook n'en oublie pas la sécurité et propose à l'utilisateur de contacter l'un des amis avant un rendez-vous, et, afin de réagir au plus vite en cas de mauvaise surprise.Après ce premier lancement, Facebook espère lanceren Europe. Il faudra néanmoins convaincre les utilisateurs du réseau social, de plus en plus suspicieux vis-à-vis de ses pratiques, de mélanger rencontres etnumérique dans un seul et même lieu.