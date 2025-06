Marie-José vivait en Normandie. Veuve, retraitée, plutôt discrète. Jusqu’au jour où elle a rencontré « Frédéric Lopez » sur Facebook. Derrière ce profil : un homme ivoirien de 28 ans, prénommé Christ, qui vit avec sa famille à Abidjan. Rapidement, elle décide de le rejoindre. Elle part seule, s’installe là-bas, et dit ne pas vouloir rentrer.

Pour son fils Xavier, rien ne colle. Il découvre des virements bancaires, une voiture envoyée depuis la France, une moto achetée sur place. Et une mère qui, à 82 ans, explique avec calme qu’elle va bien, qu’elle est amoureuse, et qu’elle a fait tout cela de son plein gré.

Un scénario que vous avez peut-être vu ou vécu, et c’est bien normal : on vous a détaillé dans un précédent article sur Clubic le fonctionnement des brouteurs, ces escrocs qui opèrent depuis l’Afrique de l’Ouest ou qui utilisent l'IA en ciblant des victimes fragiles ou isolées, souvent âgées. Tout commence par la séduction. Puis vient un premier besoin d’aide. Une urgence médicale. Un blocage bancaire. Et peu à peu, les sommes s’enchaînent.

Xavier, lui, a tenté d’alerter très tôt. Deux plaintes avaient été déposées, l’une pour disparition inquiétante, l’autre pour escroquerie. Elles avaient été classées sans suite en mars 2025. Les autorités estimaient que Marie-José était partie volontairement et qu’aucune infraction ne pouvait être retenue.

Il a fallu plusieurs mois, et de nouveaux éléments financiers, pour que le dossier soit rouvert. Selon nos informations, l’enquête a été confiée à la Direction interrégionale de la police nationale de Rouen. Elle devra déterminer s’il y a eu manipulation, pression ou captation d’héritage. Le fils évoque une emprise psychologique. La justice, pour l’instant, n’exclut rien.

Depuis Abidjan, Marie-José continue d’assurer que tout va bien. Elle envoie des vidéos, reste en contact avec ses proches, mais refuse toute évocation d’un retour. Le consulat de France a été sollicité, sans succès. Pour les autorités, la situation reste floue : il n’y a pas de signalement médical, pas de retrait forcé de fonds, pas de plainte directe de la principale intéressée.