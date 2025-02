En France, parmi les profils les plus utilisés, on trouve notamment David Hallyday, Florent Pagny, Slimane, Kendji Girac, Amir, ou encore Alain Delon, la liste est longue et ne s'arrête pas qu'aux célébrités les plus connues. Pour mieux élargir leur terrain de chasse, les brouteurs se font aussi passer pour des actrices X, particulièrement celles qui partagent beaucoup leur "quotidien" sur Instagram. Cela leur permet d'obtenir moult informations pour se glisser dans leur peau, jouer un rôle et parvenir à leur fin : vous soutirer des photos personnelles et intimes pour ensuite vous faire chanter.