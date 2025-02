En collaboration avec Rachel Tobac, experte en sécurité internet et hackeuse éthique, Meta a élaboré un guide de prévention. Premier signal d'alerte : la rapidité avec laquelle l'interlocuteur tente de déplacer la conversation vers une messagerie privée. Les arnaqueurs privilégient ces canaux pour s'affranchir de la surveillance de ces plateformes puisque les échanges sur les messageries privées sont plus difficiles à tracer et à utiliser comme preuves en cas d'arnaque.

La méthode dite du « spray and pray », héritée des premières campagnes de spam des années 1990, s'est aujourd'hui largement perfectionnée. Aujourd'hui, ce sont des systèmes automatisés qui sont utilisés pour diffuser simultanément des milliers de messages personnalisés. Ces bots, programmés avec des algorithmes d'apprentissage rudimentaires, adaptent leur approche en fonction des réponses obtenues. Les messages sont calibrés pour paraître authentiques et ciblent les vulnérabilités émotionnelles tout en évitant les filtres anti-spam des plateformes.

Les arnaqueurs sont également rodés aux techniques d'ingénierie sociale et maîtrisent parfaitement les archétypes de profils qui inspirent la confiance. Toujours se méfier de l'entrepreneur dynamique partageant ses succès, ou encore du professionnel expatrié cherchant des connexions locales. Car, plus tard, ils évoqueront rapidement des difficultés financières/opportunités d'investissement pour vous faire mettre la main au portefeuille.