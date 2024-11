L'entreprise de Mark Zuckerberg met les bouchées doubles depuis deux ans pour combattre ce fléau qui ressemble à de l'esclavage. Des équipes spécialisées traquent désormais ces réseaux criminels grâce à des outils de détection automatisée basés sur l'analyse comportementale. Meta travaille également main dans la main avec les forces de l'ordre internationales, et partage ses renseignements pour démanteler les centres d'arnaques à la source.

La société a même cofondé la « Tech Against Scams Coalition » qui réunit entreprises de la Tech, institutions financières et plateformes de cryptomonnaies pour coordonner la lutte. De nouvelles fonctions préventives font également leur apparition : avertissements dans les messages privés sur Messenger et Instagram, cartes de contexte sur WhatsApp pour identifier les groupes suspects.

Un arsenal qui commence à porter ses fruits avec la suppression de plus de deux millions de comptes frauduleux cette année au Myanmar, au Laos, au Cambodge, aux Émirats arabes unis et aux Philippines.