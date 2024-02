Meta (Facebook) lève le voile sur 8 éditeurs de spywares ciblant iOS, Android et Windows

Les entreprises concernées sont situées en Espagne, en Italie et aux Émirats arabes unis, et ciblent les appareils iOS, Android et Windows. « Leurs divers logiciels malveillants permettaient de collecter et d'accéder aux informations de l'appareil, à la localisation, aux photos et aux médias, aux contacts, au calendrier, aux courriels, aux SMS, aux médias sociaux et aux applications de messagerie, et activaient les fonctionnalités du microphone, de l'appareil photo et des captures d'écran », détaille Meta.