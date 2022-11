« Vend compte Facebook contre pot de vin » : des dizaines d’employés de la firme accusés de piratage

La protection des données a toujours été un sujet épineux chez Meta. Malgré les promesses de l’entreprise sur la confidentialité des informations personnelles, on découvre que des employés ont accès aux comptes des utilisateurs. Pire encore, il semblerait que ces dernières années, certains d'entre eux ont abusé de leurs privilèges pour faire affaire avec des pirates informatiques. Et ce n’est que maintenant que l’entreprise le découvre et prend des mesures correctives.