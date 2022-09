Meta poursuivie pour avoir surveillé la navigation des utilisateurs sur les appareils Apple, via Insta et Facebook

À ce stade, il ne s'agit plus d'un accident ou d'une erreur isolée, et l'entreprise de Mark Zuckerberg va avoir de plus en plus de mal à se justifier si les révélations continuent (ou plutôt, quand elles continueront). Les amendes, pourtant massives, qui lui sont infligées à répétition ne suffisent apparemment pas à entamer la rentabilité de son modèle économique et la forcer à revoir sa copie.