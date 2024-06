Finalement, Meta n'utilisera pas vos données pour entraîner ses IA, son projet est suspendu en Europe

Jean qui rit, Jean qui pleure. Dans un communiqué laconique publié en mise à jour, la société de Mark Zuckerberg a annoncé la suspension de son projet d'exploitation des données européennes pour l'entraînement de ses intelligences artificielles.





Meta exprime en effet sa déception face à la demande des régulateurs européens de retarder l'entraînement de ses modèles d'IA avec les données publiques de Facebook et Instagram. L'entreprise estime que cette décision freine l'innovation et la concurrence dans l'IA en Europe. Bien que convaincue de la conformité de son approche, Meta se voit contrainte de suspendre le lancement de son assistant IA en Europe. Sans les « informations locales », Meta affirme ne pouvoir offrir qu'une expérience de second ordre. L'entreprise poursuivra le dialogue avec les régulateurs pour permettre aux Européens de bénéficier de la même innovation que le reste du monde.

Cette décision a été saluée par la Commission irlandaise de protection des données (DPC), principal régulateur de Meta sur le Vieux Continent, sur son site web :

Le DPC salue la décision de Meta de suspendre ses projets visant à former son grand modèle linguistique en utilisant du contenu public partagé par des adultes sur Facebook et Instagram dans l'ensemble de l'UE/EEE. Cette décision fait suite à un engagement intensif entre la DPC et Meta. La DPC, en coopération avec ses collègues autorités européennes chargées de la protection des données, continuera de collaborer avec Meta sur cette question.





Si Meta assure vouloir poursuivre le dialogue avec les régulateurs, ce revers illustre les tensions croissantes entre les géants de la tech et les garde-fous juridiques européens en matière de protection des données personnelles. Un bras de fer qui ne fait que commencer, arbitré par le RGPD.