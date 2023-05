RGPD : voici les 3 moments où vous devez être informés de l'utilisation de vos données personnelles en ligne

Par données personnelles, on entend les nom, prénom, identifiant, numéro de téléphone, etc. Vous êtes désormais familier avec cette notion présente dans notre navigation au quotidien. Mais quelles sont les informations que le site, service ou application doit vous donner, en cas de collecte ? Elles sont assez nombreuses, et là encore, le RGPD est respecté par un nombre de plus en plus grand d'acteurs, même si certains, comme OpenAI et son célèbre ChatGPT, ont encore du mal à respecter toutes ses dispositions.