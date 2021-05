RGPD : 3 ans après, quel bilan tirer du dispositif ?

Entré en vigueur il y a près de trois ans jour pour jour, le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données, plus connu sous le nom de RGPD, a mis sur le devant de la scène la question du traitement des données personnelles des citoyens de l'Union européenne, qu'il régit d'ailleurs. L'entreprise fondée par l'avocat Sylvain Staub lors de l'entrée en vigueur du texte, Data Legal Drive, a publié lundi son nouveau baromètre anniversaire, au terme d'une enquête réalisée sur 348 DPO (délégué à la protection des données ) internes, externes et des juristes. Et les entreprises, ainsi que leurs salariés, paraissent de plus en plus attentifs à la protection des données personnelles.