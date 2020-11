DPO : focus sur le métier de délégué à la protection des données (Interview)

L'association est structurée autour de ses adhérents. Elle a pour première fonction de leur fournir un espace d'échanges et de rencontres, où ils peuvent échanger sur les types de problèmes qu'ils rencontrent et comment ils les traitent. Ensuite, elle a vocation à transmettre et assurer une remontée vers les pouvoirs publics et les médias sur les problématiques de protection des données à caractère personnel. On s'organise pour que les débats qui apparaissent au sein de l'association puissent être transposés au niveau national et sociétal. C'est d'une grande utilité, car les données sont vite revenues avec le premier confinement comme étant un enjeu sensible, avec le traçage et la détection des cas contacts. L'AFCDP, à travers la presse, a exprimé les remontées du terrain rencontrés par les DPO.