Télétravail : "Les gens n'ont pas conscience de ce que ça implique en termes de sécurité"

Les problèmes sont les mêmes pour tout le monde. Mais les outils mis à disposition ne sont pas les mêmes. Une grande société aura déjà mis en place de l'authentification forte et de la sensibilisation. La précipitation du télétravail a fait qu'il n'y a eu aucune préparation, aucune transition. WatchGuard travaille avec un réseau de partenaires, partenaires qui ont été débordés en devant trouver des ordinateurs un peu "à l'arrache." Tout cela a donné lieu à des mauvaises pratiques, comme le fait d'utiliser son PC personnel pour se connecter au réseau de l'entreprise. On peut donner directement accès aux hackers ici. Beaucoup de PME sont passés en télétravail pour leur survie économique, en se disant que la sécurité, on s'en occuperait plus tard. Mais non, il faut vraiment faire de la sensibilisation et mettre les bons outils en place.