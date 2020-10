Phishing : Microsoft, marque la plus touchée ; les services dans le Cloud sont les plus ciblés

Concernant Microsoft plus particulièrement, la firme de Redmond paie le tribut du poids qu'elle pèse dans le monde professionnel, notamment au travers de Microsoft 365 et des produits de sa suite Office. Avec près de 270 millions d'utilisateurs professionnels, les cibles ne manquent pas. Mais c'est surtout les services dans le Cloud qui sont les plus touchés ce trimestre. « Les services dans le Cloud représentent 44 % des URL de phishing détectées et ont connu une croissance trimestrielle de 17,9 %. Deux fois plus d’URL de phishing que le deuxième secteur le plus touché, celui des services financiers, y sont liées », explique Vade Secure.