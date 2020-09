GAIA-X : le futur Cloud européen avance et se constitue en association

Désormais, et avant que l'entité GAIA-X AISBL puisse prendre sa forme définitive, ses membres fondateurs vont aller à la recherche de sociétés nationales voire de multinationales, qu'elles soient issues ou non de l'Europe, qui soient susceptibles de partager à la fois les normes, et les valeurs européennes. "À mesure que le le nombre de membres de GAIA-X augmentera, l'organisation sera en mesure d'avoir un impact croissant sur l'innovation et la collaboration dans le développement de solutions techniques et de normes pour les entreprises, la science et la société à travers l'Europe", indique l'association.