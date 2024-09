ABC

Que Ionos (1&1) commence par proposer des sites web présentables à ses clients. Rien que la page d’accueil hideuse et très cheap de l’hébergeur augure de la qualité de leurs services. Tout y est laid, lourd et low cost. Ils prétendent vendre aux autres des prestations qu’ils n’ont pas été capables de s’appliquer à eux-mêmes.

Leurs templates de sites web, grossiers et datés, qu’ils destinent à leurs utilisateurs, semblent avoir été conçus par le service comptable. Pas d’UI digne de ce nom et un UX grossièrement copié sur ce qui se fait de plus laid. L’équivalent d’un Vistaprint pour le web (ce n’est pas un compliment).

Ajouter de l’IA par là-dessus n’a aucun sens. C’est comme décorer un sapin mort avec des boules en toc. Un prestataire à fuir, surtout si vous souhaitez donner une image professionnelle valorisante à votre petite entreprise.