Des panneaux solaires moins chers à installer et plus efficaces, l'IA relance l'intérêt pour les énergies alternatives

L'intelligence artificielle a revêtu un nouveau visage pour 2024, et Magnotti n'y est évidemment pas insensible. Selon lui, les IA conversationnelles comme ChatGPT ont un rôle important à jouer, et pour cause. L'acquisition de clients représente un budget important, et prendre en charge une partie du dialogue avec eux par le biais d'un chatbot a le potentiel de faire gagner du temps et de l'argent à tous les acteurs concernés.

Ce type d'outil pourrait même acquérir davantage de responsabilité, en réduisant le besoin de techniciens humains progressivement. En effet, selon notre homme d'affaires, l'IA deviendra de plus en plus puissante en accumulant des données. Elle pourra donc se charger d'un plus grand nombre d'étapes, de la vente à la conception des systèmes à installer chez les clients. « Plus l'échelle est grande, plus le risque est faible », nous rassure-t-il.

Magnotti n'invente pas la roue, mais sa vision synthétise assez bien ce qui se passe actuellement avec l'intelligence artificielle dans de très nombreux secteurs. Si elle est capable de nous aider dans de nombreuses tâches, même lorsqu'il s'agit de dialoguer, elle présente aussi des lacunes, et pas des moindres. L'intérêt de l'homme d'affaires américain pour cette technologie n'est pas sans poser des questions évidentes, notamment sur l'emploi et sur l'efficacité réelle une fois sur le terrain. Reste à voir, surtout, si cela sera vraiment bénéfique pour les clients finaux, mais aussi pour l'environnement.