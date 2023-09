Avec des stocks débordants, jamais les cellules de panneaux solaires n’ont coûté si peu cher

Le marché de l'énergie solaire connaît une période de gros bouleversement. Entre 2010 et 2015, le solaire a réellement explosé, avec une croissance de l'adoption de ce mode d'énergie dans de nombreux pays : Allemagne, États-Unis, Australie et d'autres nombreux pays européens. Depuis 2010, on estime que le coût global des panneaux solaires a chuté de 80 % ! Plusieurs facteurs ont contribué à cette baisse : une échelle de production plus importante, de plus gros financements de la part des états et une amélioration des processus de fabrication. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est en tête de file de la production mondiale des cellules photovoltaïques, et les tarifs chutent encore drastiquement.