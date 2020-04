Voiture à panneaux solaires rétractables : des technologies françaises

© Gazelle Tech

Un film photovoltaïque souple pour une autonomie grandie

Lire aussi :

Fisker dévoile enfin son SUV électrique à toit solaire à partir de 37 499 dollars

Palier le temps d'immobilisation de la plupart des véhicules

Le SUV léger de Gazelle Tech : 180 km d'autonomie

Source : Electrek

Avec cette innovation, Gazelle Tech se prépare à commercialiser la première voiture électrique autonome en énergie . Une récente levée de fond va lui permettre de réaliser les crashs-tests nécessaires à son homologation.Pour réussir l'exploit de déployer une couverture solaire sur le véhicule, Gazelle Tech s'est associée au fabricant nantais ARMOR, spécialiste des panneaux photovoltaïques souples.La couverture se déploie et se range automatiquement d'une simple pression sur la télécommande du véhicule. Le film ASCA, testé par les experts de l'entreprise, est imprimé en très fine couche sur la bâche de protection grâce à une encre à base de polymère organique semi-conducteur.Il est à priori capable d'exécuter 50 000 cycles d'enroulement sans perte de performance, une résistance nécessaire pour une utilisation quotidienne.La couverture solaire permettrait d'apporter, en une journée, une trentaine de kilomètres d'autonomie au SUV de Gazelle Tech, le tout d'un simple appui sur un bouton de la télécommande.D'après les estimations du constructeur, cela permettrait actuellement de parcourir jusqu'à 6 200 km par an en France et Gazelle Tech prévoit de doubler cette distance d'ici à 2022.Sachant qu'en moyenne, une voiture en France parcourt 13 000 km par année et passe 90 % de son temps à l'arrêt, l'idée est plutôt prometteuse.Gazelle Tech est une start-up créée par Gaël LAVAUD. Cet ingénieur a passé huit ans à la tête du département « Recherche » de Renault. Avec son équipe, il a ainsi développé un véhicule électrique léger, qui ne nécessite que quatre heures de recharge sur une prise domestique pour offrir jusqu'à 180 km d'autonomie.Sa fabrication repose sur l'usage de matériaux composites, et son poids tiens à une batterie moitié moins lourde comparée à celle d'un véhicule équivalent. Cette combinaison, associée à l'utilisation des panneaux photovoltaïques, permet de réduire le poids du SUV, sans nuire à l'autonomie.À noter que la start-up vise aussi bien le marché européen que les marchés émergents où une motorisation thermique devrait également être proposée à l'avenir.