Dans la longue liste des constructeurs automobiles chinois, on peut dorénavant compter celui qui s'est fait connaître par ses smartphones depuis plus d'une décennie : le groupe Xiaomi. Ce dernier commence à commercialiser des voitures électriques, avec notamment le lancement récent en Chine du Xiaomi YU7, qui a connu là-bas un succès instantané. Et en Europe, le constructeur met à l'essai le premier modèle qu'il ait jamais sorti, le SU7 Ultra.