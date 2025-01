Et parce que tant qu'on gagne, on joue, la marque chinoise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Deux nouveaux modèles enrichiront sa gamme automobile en 2025. Le SU7 Ultra, version survitaminée de la berline actuelle, embarquera trois moteurs électriques développant 1 548 chevaux. Le crossover YU7 complètera l'offre avec deux motorisations : une version 100 % électrique de 680 chevaux et une déclinaison hybride inédite.

Une diversification qui n'a qu'un seul but pour Xiaomi, séduire la clientèle européenne. Elle permettrait au constructeur de contourner les taxes appliquées aux véhicules électriques chinois sur le Vieux Continent et toucher les conducteurs encore frileux face au tout électrique. Certes, aucune annonce officielle ne confirme encore cette ambition internationale, mais ce carton de la marque sur son marché domestique laisse présager une offensive européenne imminente. Xiaomi applique ainsi sa recette victorieuse éprouvée dans l'électronique grand public : innovation technologique, prix attractifs et montée en gamme progressive.