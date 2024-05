Après la Model 3, Xiaomi s'attaque désormais au Model Y avec un deuxième véhicule en préparation

Cela fait un peu plus de trois ans que le fabricant d'électronique Xiaomi a annoncé la création d'une nouvelle branche consacrée aux véhicules électriques appelée Xiaomi Automobile. Si nous avons suivi de près la transition de ce géant des smartphones vers la construction automobile, force est de reconnaître que la mise sur le marché a été plus rapide que prévu.

Ainsi, les efforts du constructeur ont été récompensés lors de la présentation du premier modèle, la berline électrique Xiaomi SU7, qui a connu un grand succès lors de son lancement ce printemps, enregistrant plus de 50 000 commandes dans les 27 premières minutes de sa mise en vente en Chine.

Avec un carnet de commandes pour la SU7 dépassant désormais les 100 000 unités, Xiaomi a commencé à mettre à profit son expertise en production pour augmenter sa capacité afin de répondre à la demande. Au cours des 32 premiers jours de production de la SU7, le nouveau constructeur automobile a déclaré avoir déjà fabriqué 10 000 unités et vise 90 000 unités supplémentaires avant la fin de l'année. Restons toutefois prudents, car non seulement nous ne l'avons pas testée, et quelques retours d'essayeurs européens n'ont pas été particulièrement enthousiastes, et en plus, il faudra voir si le succès se confirme dans le temps.