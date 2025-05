La version la plus performante affiche une batterie de 101,7 kWh. Xiaomi annonce une consommation de 13,3 kWh aux 100 kilomètres, ce qui permettrait d’approcher les 735 kilomètres d’autonomie selon les normes WLTP. Le SUV repose sur une plateforme en 800 volts, identique à celle de la berline SU7. Ce système permet une recharge express, avec un gain de 200 kilomètres en cinq minutes dans des conditions optimales.

Le design reste sobre et massif, avec une calandre pleine et des lignes très proches de celles du SU7. Le gabarit dépasse légèrement les cinq mètres de long, pour un poids qui frôle les 2,2 tonnes selon les versions. À l’intérieur, Xiaomi mise sur le confort haut de gamme : sièges « zéro gravité », écran flottant, affichage tête haute panoramique, finitions Alcantara et inserts en fibre de carbone pour les versions les plus équipées.

Toutes les versions du YU7 intégreront HyperOS, le système d’exploitation maison de Xiaomi, déjà utilisé sur ses smartphones, tablettes et téléviseurs. L’objectif reste le même : créer un écosystème cohérent où tous les appareils communiquent sans friction. Le véhicule intègre également un module LiDAR pour des fonctions de conduite autonome, qui seront activées progressivement via des mises à jour.

Le tarif n’a pas encore été annoncé officiellement, mais plusieurs médias chinois avancent une fourchette comprise entre 250 000 et 350 000 yuans. Cela le positionnerait en dessous de la plupart des SUV haut de gamme à autonomie équivalente.