Depuis le début de l’année, les relations entre Pékin et Washington se sont tendues, avec un retour en force des droits de douane. Tesla, qui dépend encore de certaines pièces produites en Chine, commence à en ressentir les effets. L’entreprise a dû revoir ses plans logistiques pour plusieurs de ses projets en cours.

Le Cybercab et le Semi, tous deux en phase de préproduction, devaient recevoir des composants expédiés depuis la Chine. Tesla a finalement renoncé à ces envois, jugeant les coûts d’importation trop élevés. La cadence dans les usines du Texas et du Nevada ralentit, et certains ajustements deviennent inévitables.

Le Model Y à prix réduit est lui aussi concerné. Lancer une nouvelle version dans ce contexte demande une organisation solide, avec des fournisseurs fiables et des itinéraires de transport maîtrisés. Ce n’est pas le moment idéal pour lancer une nouvelle production. Le constructeur préfère temporiser, quitte à décaler le calendrier de quelques mois.

En coulisses, Tesla explore plusieurs pistes pour s’adapter, notamment une possible relocalisation de certaines lignes, mais aucune annonce officielle n’a encore été faite. En attendant, les projets avancent au rythme des contraintes extérieures.

Pendant ce temps, la concurrence ne reste pas immobile. En Chine, BYD accélère avec des modèles comme la Dolphin. Volkswagen, de son côté, continue de pousser l’ID.3. Tesla garde le cap, sans pour autant se précipiter. La version à bas prix du Model Y viendra, mais dans de meilleures conditions.

Aux États-Unis, les aides à l’achat permettent encore de maintenir des tarifs compétitifs sans rogner trop fortement sur les marges. Un levier qui donne encore un peu de souplesse, en attendant un moment plus opportun pour élargir la gamme. « Wait and see » donc.