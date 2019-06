Tesla dévoile les prototypes des Roadster, Model Y et Tesla Semi

© Tesla

Une nouvelle gamme de produits dévoilée

Pas de nouveaux produits tant que la production de batteries ne sera pas optimale

Source : Electrek

Cette année,n'a pas hésité à concéder de nouveaux détails à propos de sesetJusqu'ici,montrait et exposait peu les prototypes de ses futurs modèles. Pour sa réunion annuelle avec ses actionnaires, l'entreprise a décidé d'en dévoiler plusieurs, offrant aux invités du congrès une exposition de nouveaux modèles sur le parvis duGrâce aux photos partagées sur les réseaux sociaux, notamment celles de Matthew Bradshaw sur Instagram, nous pouvons enfin voir à quoi ressembleront lesetdont la production devrait débuter l'année prochaine.Le semi-électrique rouge de Tesla, aux lignes futuristes, était également de la partie : sa production est actuellement programmée pour 2020 et le semi pourrait, à terme, avoir une autonomie de 800 kilomètres.Se vantant de pouvoir proposer une gamme de produits diversifiée, Elon Musk a prévenu qu'il n'y auraitLe PDG a ainsi affirmé que l'entreprise gérait «», et non l'inverse.Musk a également profité de l'événement pour glisser quelques informations quant au calendrier de production :prioritaire après la Model 3,Le,lui, estEnfin, la grosse interrogation du congrès concerne l'arrivée de la. De fait, aucun calendrier n'a été évoqué, même si le fabricant espère la dévoiler d'ici la fin de l'été.