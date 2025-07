Depuis quelques années déjà, les trajets familiaux en voiture ont changé : fini les jeux de plaques d’immatriculation, place aux dessins animés… du moins, jusqu’à ce que la tablette (ou le smartphone) rende l’âme. En 2025, pour le plus grand bonheur des enfants (et des parents ?), Gulli vient s'afficher directement sur l'écran du bord du véhicule.

Via Android Automotive OS, Gulli devient donc accessible en voiture, au travers d'une application simple et intuitive, qui permet de retrouver de nombreuses vidéos à la demande, mais aussi divers jeux et autres podcasts. L'application Gulli est à télécharger gratuitement depuis la boutique d'applications du système d'exploitation.