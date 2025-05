Sur Android Auto, les applications vidéo feront bientôt leur entrée. Ce ne sera possible qu’en stationnement, sans exception. Dès que la voiture redémarre, l’image sera coupée. Rien ne change sur ce point. En revanche, côté Android Automotive, Google introduit une nouveauté plus souple. Certaines vidéos pourront continuer à diffuser leur audio pendant la conduite, à condition d’avoir été lancées à l’arrêt.

Ce fonctionnement s’adresse surtout aux contenus hybrides, comme les podcasts filmés ou les événements sportifs. Dans ces cas-là, le son reste utile, même sans l’image. Google évoque une transition fluide entre les deux modes. D’abord la vidéo, puis uniquement l’audio dès que la voiture bouge. Le conducteur ne peut pas choisir de lui-même. Le changement se déclenche automatiquement, selon l’état du véhicule.