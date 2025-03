Vous le savez sûrement, mais ce remplacement de Google Assistant par Gemini s’inscrit dans une volonté plus large de la firme américaine. En mars dernier, l'entreprise officialisait déjà l’arrêt progressif de Google Assistant sur smartphones en fin année. Toutefois, la transition vers Gemini ne se fera pas d’une traite pour l’ensemble des appareils. En raison de ses exigences en matière de puissance de calcul et de mémoire, certains dispositifs plus anciens ne pourront pas bénéficier de cette mise à jour.



Les enceintes connectées, les montres intelligentes et les tableaux de bord automobiles suivront un calendrier de migration plus long, même si Android Auto sera visiblement l’un des premiers services à pouvoir en bénéficier. Pour l'heure, bien qu'aucun calendrier précis n’a été communiqué, la présence de Gemini dans le code source d’Android Auto 14.0 suggère qu'il ne s'agit plus que d'une question de temps.