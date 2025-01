Selon toute vraisemblance, l'intégration de Gemini promet d'aller au-delà des capacités actuelles de Google Assistant. L'IA pourrait analyser les conditions de circulation en temps réel pour suggérer des itinéraires alternatifs, évaluer l'opportunité d'un détour pour une pause-café, ou encore enrichir le trajet avec des anecdotes sur les points d'intérêt environnants. Pour les familles, Gemini pourrait également proposer des livres audio adaptés aux enfants ou des jeux pour les occuper durant le voyage.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait s'appuyer sur les passerelles existantes entre Gemini et Google Maps. L'IA peut déjà formuler des suggestions de destinations et synthétiser les avis des utilisateurs via l'application Maps. Sur la route, elle pourrait donc répondre aux questions spécifiques sur les lieux de destination, comme les horaires d'ouverture ou les retours d'expérience des visiteurs. En cas de problème mécanique, l'assistant pourrait même interpréter les données du véhicule et recommander les garages les plus proches.