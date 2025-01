La version bêta 16.0.5 de l'application Google révèle les projets de l'entreprise pour son assistant nouvelle génération sur les montres connectées. Les descriptions techniques révélées par ces mises à jour évoquent un assistant capable d'interactions plus naturelles et plus efficaces. Les utilisateurs pourront ainsi « facilement discuter et accomplir davantage de tâches grâce à un assistant repensé avec l'IA de Google », comme rapporté par 9to5Google.

Pour l'heure, si les contours de cette fonctionnalité restent encore à préciser, on peut espérer un accès aux Extensions Gemini directement depuis le poignet, permettant ainsi d'étendre les possibilités de l'assistant. De plus, la formulation des requêtes devrait être plus intuitive, rapprochant ainsi l'interaction homme-machine d'une conversation naturelle.