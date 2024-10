Android Authority a fait une découverte intéressante dans la dernière version beta de l'application Google pour Android. Plusieurs nouvelles extensions pour Gemini ont ainsi été mises au point par le géant américain.

L'IA pourra ainsi à l'avenir interagir avec non seulement Google Messages, mais aussi Spotify et WhatsApp - et ce, en prenant tout simplement la place de Google Assistant. L'extension Spotify fonctionnera de la même façon que ce qui existe déjà entre Gemini et YouTube Music.