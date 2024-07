Gemini AI répond désormais à toutes vos question même si votre smartphone Android est verrouillé

Et par ce terme, Google indique qu'aucune information personnelle ne pourra être communiquée par l'IA lorsque le smartphone est verrouillé. On imagine qu'il s'agit ici d'une sécurité bien nécessaire si jamais quelqu'un souhaitait profiter de l'occasion de votre smartphone traînant sur la table pour obtenir des informations personnelles, ou même simplement en cas de vol.

À noter que d'autres informations sorties dernièrement expliquaient que Google voulait aussi rendre accessible plusieurs de ses services à travers le même moyen. Il devrait ainsi à l'avenir être possible d'utiliser Google Maps, Google Flights, Google Hotels et YouTube avec l'écran verrouillé, et ce grâce à Gemini. De quoi rendre d'un coup le chatbot peut-être plus intéressant encore que son concurrent ChatGPT ?