Semi-conducteurs : les États-Unis veulent développer leur chaîne de production en Amérique latine

Parmi les principaux pays retenus pour le développement de cette nouvelle chaîne d'approvisionnement sud-américaine, on trouve le Mexique, le Panama et le Costa Rica. En parallèle, le programme prévoit de soutenir les partenariats public-privé, mais aussi de mettre en œuvre les recommandations de l'OCDE de manière à développer de solides écosystèmes pour la production de semi-conducteurs dans ces pays, lit-on.

Sur le plan strictement financier, les moyens alloués semblent toutefois relativement modestes dans l'immédiat… du moins, à l'échelle du titanesque marché des semi-conducteurs dans le monde et des investissements colossaux consentis chaque année par les géants du secteur.

Il est notamment fait mention de 500 millions de dollars sur 5 ans à partir de l'année fiscale 2023. On découvre en outre que chaque année, 100 millions de dollars seront alloués à la promotion « du développement et de l'adoption de réseaux de télécommunications sûrs et fiables pour assurer la sécurité et la diversification de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs ».

En clair, le programme prévoit donc également d'investir dans les télécoms au sein des pays concernés. « L'objectif ultime est d'introduire sur le marché mondial de nouveaux fournisseurs de technologies de l'information et de la communication, de confiance, et de nouvelles capacités de production de semi-conducteurs, d'une manière qui profitera directement aux États-Unis ainsi qu'à ses alliés et partenaires. »

Reste maintenant à savoir si Huawei sera touché par ces efforts. Pour rappel, seul le Costa Rica a banni les équipements télécoms du géant chinois sur son territoire.