Les précieuses machines ASML pourront être désactivées chez TSMC en cas de conflit entre Taïwan et la Chine

La rivalité entre les États-Unis et la Chine ces dernières années se passe d'abord et avant tout dans le domaine technologique, domaine où Washington essaye de freiner son concurrent, malgré les avancées chinoises. Les Américains font ainsi tout pour que Pékin garde un certain retard dans le secteur des semi-conducteurs. Retard que l'empire du Milieu pourrait rattraper si un jour il mettait la main sur les usines de TSMC à Taïwan. Raison pour laquelle un mécanisme de désactivation existerait sur les machines d'ASML.