Des économistes chinois recommandent à l'État de se saisir de TSMC

Dans ce contexte, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. – plus connue sous le sigle TSMC – revêt une importance cruciale. Numéro un mondial du semi-conducteur, elle détient plus de 50 % du marché devant le Sud-Coréen Samsung et l'Américain Intel.

En croire les informations de Bloomberg, TSMC serait dans le collimateur de certains économistes chinois. Ainsi, Chen Wenling, économiste en chef au Centre chinois pour les Échanges Économiques Internationaux, indique sans ambiguïté, qu'il faut « saisir TSMC ».

Chen Wenling justifie sa déclaration en précisant que TSMC est d'autant plus importante dans le contexte actuel de « reconstruction de la chaîne industrielle et de la chaîne d’approvisionnement » avant d'ajouter que la société « accélère le transfert [de technologies] vers les États-Unis pour y construire six usines ».