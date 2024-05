Gemini va pouvoir faire jouer vos playlists de YouTube Music

En début de mois, l'IA de Google se dotait de plusieurs fonctionnalités, à commencer par l'intégration de nombreux services et applications du géant américain (Gmail, Docs, Drive, Maps, YouTube, Google Flights et Hotels). Nous voilà quelques semaines plus tard, et la firme de Mountain View commence maintenant à déployer l'extension YouTube Music au sein de son intelligence artificielle. Vous pouvez désormais demander à Gemini d'afficher, de rechercher ou de lire de la musique depuis l'application de streaming musicale.