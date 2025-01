Pouf rappel, la Pixel Watch 3 exploite la technologie UWB (Ultra Wide Band) avec les smartphones de la gamme Pixel récents. Parmi les avantages de cette technologie, on note un système de déverrouillage plus rapide. La Pixel Tablet étant également équipée de l'UWB, elle pourrait donc bénéficier de cette vitesse accrue avec la dernière montre du fabricant. Les propriétaires de modèles plus anciens de Pixel Watch ne bénéficiant pas de l'UWB devront quant à eux s'en tenir à l'utilisation du Bluetooth traditionnel pour déverrouiller leur tablette, bien que cela pourra nécessiter (légèrement) plus de temps.

Si Google n'a pas encore annoncé l'intégration de cette fonctionnalité à destination de sa tablette tactile, les indices dénichés dans le code laissent toutefois présager que son développement est en cours. La date de déploiement reste cependant inconnue à l'heure où nous écrivons ces lignes.