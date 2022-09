La prochaine tablette de Google apparaît sur des animations d'Android 13

En plus de ces animations, Google a également communiqué quelques informations intéressantes concernant le mode « docké ». Nous apprenons donc qu’il sera possible de diffuser de la musique et des vidéos depuis son smartphone vers la tablette Pixel, comme cela serait possible avec un Nest Hub ou un Chromecast, sans avoir à la déverrouiller. De plus, il sera également possible de personnaliser les éléments affichés à l’écran lorsqu'elle est positionnée sur son dock (cadrans d’horloge, images de la bibliothèque Google Photos, etc.).