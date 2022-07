Google apporte un soin particulier à ses applications pour les tablettes Android

Les développeurs ainsi que Google ont eu la fâcheuse tendance de parfois délaisser les ardoises, et bien souvent les utilisateurs se retrouvent face à des applications qui n'ont pas été optimisées pour les tablettes de 10 pouces et plus grandes encore.

Ce sont parfois les versions pour téléphones qui s'affichent à la place au centre de l'écran, conduisant à une expérience utilisateur médiocre, quand les logiciels ne sont tout simplement pas disponibles sur le Google Play Store.

À la Google I/O 2022, son évènement annuel dédié aux développeurs, le géant du web avait annoncé du changement et des améliorations dans les applications qu'il propose sur tablettes. Les premières améliorations sont visibles dès aujourd'hui.