Android 12L : interface, multitâche... tout ce qu'il faut savoir sur cette version pour smartphone pliant et tablette

On le sait depuis un moment déjà, Android 12L apporte avant tout des changements visuels, visant à améliorer l’interface utilisateur des smartphones pliants et des tablettes en tirant pleinement parti des larges affichages pour la rendre plus intuitive.

Dans les faits, ces évolutions se matérialisent d'abord par un nouveau menu divisé en deux moitiés : d’un côté les tuiles rapides, de l’autre les notifications. Un agencement qui, selon Google, laissera plus de place pour faire glisser et voir les notifications. Les paramètres des smartphones pliants sont désormais eux aussi séparés en deux colonnes : l’une pour la navigation à gauche, et l’écran du menu sélectionné à droite.