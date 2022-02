La Bêta 3 d'Android 12L arrive, mais qu'est ce qu'Android 12L et comment en profiter ?

Le problème avec l'utilisation d'Android est que de nombreuses applications ne sont pas optimisées sur un appareil avec un écran large, comme les tablettes. C'est là qu'intervient Android 12L. Il promet une interface réactive qui s'adapte mieux à ces appareils et qui optimise le mode de compatibilité. Ainsi, ce nouveau système d'exploitation est dédié aux smartphones à grand écran, tablettes et mobiles pliants ─ et pas qu'aux appareils derniers nés.