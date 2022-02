Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra : Samsung muscle son jeu sur les tablettes premium

La Galaxy Tab S8 plus classique est quant à elle pourvue d'un écran LTPS TFT 11 pouces (2 560 x 1 600 pixels, fréquence adaptative jusqu'à 120 Hz), et de dimensions qui s'ajustent en conséquence (165,3 x 253,8 x 6,3 pour 503 grammes en Wi-Fi et 507 grammes en 5G).

Retenons que ces deux modèles profitent du Snapdragon 8 Gen 1, pourront être configurés avec 8 ou 12 Go de RAM pour 128 ou 256 Go de stockage (1 To avec une carte SD), et affichent une batterie respective de 8 000 mAh et 10 090 mAh — toutes deux rechargeables à 45 W.